Про це повідомив очільник норвезького оборонного відомства Бйорн Арільд Грам. Це необхідно для обміну досвідом.

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За його словами, новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона,

– пояснив Грам.

Він також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

Нагадаємо, що Норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону із Росією для покращення безпеки, особливо у разі потоку біженців.