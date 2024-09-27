Це стосується лише декількох категорій біженців. Чому можуть відхилити заявку на захист у Норвегії, розповідає nrk.no.

Читайте також Не виплати й житло – моральний стан: українські біженці у Чехії стикаються з ще однією проблемою

Кільком відмовили у захисті, але поки не висилають

Норвегія почала відхиляти заяви про надання колективного захисту від громадян України. Рішення ґрунтуються на нових правилах, які передбачають, що заявники або не відповідають оновленим критеріям, або проживали за кордоном на момент початку війни, або походять з регіонів України, які вважаються "безпечними".

Навесні цього року уряд оголосив про розширення заходів, спрямованих на підтримку біженців, що було викликано припливом людей, які тікають від війни в Україні.

У нас у Норвегії понад 80 тисяч українців. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам забезпечити захист тим, хто його найбільше потребує. Треба повернутися до конкретних заходів. Безсумнівно, що буде посилення,

– сказала міністр юстиції Емілія Енгер Мель.

Кілька українських біженців зіткнулися з тим, що їхні заяви були відхилені. Хоча висилки наразі не відбуваються, деяким особам досі не надано дозволу на проживання.

Значною зміною в політиці є те, що основне правило колективного захисту для українців, встановлене на початку війни, було скасовано з весни. Як наслідок, особи, які не відповідають визначеним критеріям колективного захисту, більше не матимуть права на отримання житла.

У травні уряд оголосив про нову політику, яка передбачає індивідуальний розгляд заяв від українців. Ця ініціатива також поширюється на осіб, які на момент початку війни перебували за межами України.

Заявки можуть відхилити людям із 6 областей

Заяви про надання колективного захисту можуть бути відхилені особам, які походять з регіонів, визнаних безпечними Норвезьким управлінням у справах іноземців (UDI):

Львівська область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Тернопільська область;

Рівненська область.

Норвезькі урядовці продовжують підтримувати свій підхід на тлі постійних загроз повітряних атак в Україні. У зв'язку з цим особи з інших регіонів України зберігають право на колективний захист. Однак урядові джерела не уточнили, чи буде це доступно в наступному році.

Муніципальна влада докладає зусиль, щоб прийняти та інтегрувати всіх новоприбулих, але зростаючий приплив біженців призвів до того, що багато органів місцевого самоврядування виявилися перевантаженими. У відповідь влада наголошує на необхідності скорочення кількості біженців.