Геологічна служба США (USGS) заявила, що землетрус стався 17 грудня на глибині 10 кілометрів, після чого відбулися пів дюжини поштовхів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Наслідки землетрусу у Вануату

У Порт-Вілі пошкоджені будівлі та автомобілі. Також викривило вікна та обвалило бетонні стовпи у будинку, де розміщені іноземні місії, зокрема: посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії.

У країні спостерігаються перебої зі зв'язком, а в місті немає води та світла. Через відсутність зв'язку репортери не можуть зв'язатися з місцевою владою для офіційних коментарів щодо наслідків землетрусу.

Це був найсильніший землетрус, який я переживав за 21 рік життя у Вануату та на тихоокеанських островах. Я бачив багато сильних землетрусів, такого ще не було,

– сказав журналіст Ден МакГаррі.

Дорога, яка сполучає Порт-Вілу з міжнародним морським терміналом, заблокована зсувами.

Наслідки землетрусу у Порт-Вілі:

Після землетрусу у Вануату оголосили загрозу цунамі, однак потім скасували.