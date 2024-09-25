Проте, більшість залишаються наодинці з проблемою і не звертаються за допомогою. Про це повідомляє syri.cz.

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Українські біженці у Чехії стикаються з депресією

Нещодавнє дослідження, проведене Соціологічним інститутом Чеської академії наук у співпраці з Національним інститутом SYRI, виявило тенденції щодо психічного здоров'я серед українських біженців.

Результати вказують на те, що:

понад 41% респондентів переживають помірну або сильну депресію,

більш як 23% повідомляють про помірну або сильну тривогу.

Дослідження, в якому взяли участь понад 1300 українських біженців, показало, що депресія і тривога особливо поширені серед жінок та осіб віком до 30 років. Ці групи значно частіше стикаються з проблемами психічного здоров'я.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення Чехія надала тимчасовий захист понад 600 тисячам людей з України. Наразі в країні залишаються 370 тисяч українських біженців. Щотижня до країни приїжджають близько 1 500 – 2 000 нових людей з України.

Фахівці закликають звертатися за допомогою

Занепокоєння дослідників викликає те, що значна частина біженців, які відчувають симптоми депресії, не звертаються до фахівців.

Вони просто не сприймають труднощі зі психічним здоров'ям як проблеми, тому рідше звертаються по допомогу,

– зазначив дослідник Матоуш Пілначек.

Експерти виступають за впровадження інформаційних програм з питань психічного здоров'я та розширення доступу до служб підтримки.

У заяві Зої Герреро, співавтора нещодавнього дослідження, підкреслюється важливість подолання мовних бар'єрів та культурних відмінностей. Герреро підкреслила, що важливо впроваджувати програми під керівництвом українських експертів, які можуть працювати українською мовою.

До слова, ці результати тісно пов'язані з дослідженнями, проведеними в Польщі та Україні. У цих країнах дослідники виявили схожі рівні депресії та тривоги серед українців.