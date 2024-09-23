Ірландія – одна з найпопулярніших країн серед українців. Притулок на території країни знайшли понад 100 українців. Держава допомагає їм будувати своє майбутнє на території Ірландії. Зокрема, знайти помешканням.

Зверніть увагу Українцям доведеться платити за в'їзд до ЄС

Уряд перегляне виплати українцям

Ірландія спершу платила за розміщення українських біженців у помешканцях ірландців по 400 євро. Згодом суму збільшили до 800 євро. Водночас наразі виплати переглядають. Все тому, що у партії Шинн Фейн заявили: ці гроші створюють нерівні умови на ринку житла для інших людей. Зокрема, мовиться й про самих ірландців.

800 євро платили людям за розміщення українців незалежно від того, чи працює біженець і який має дохід. Це надає перевагу українцям, якої немає в інших орендарів. Це вибиває з ринку інших орендарів, що є несправедливо,

– наголосили у партії.

Водночас зауважують, що українці й надалі можуть розраховувати на допомогу. Повністю урізати виплати уряд Ірландії наразі не планує.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.