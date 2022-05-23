Об этом вчера, 22 мая, заявил госсекретарь в Министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Питерсон. По его словам, экономика Норвегии также страдает от повышения цен на электроэнергию и бензин.

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Норвегия рассказала о доходах в 2022 году и пообещала увеличить помощь

Питерсон отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа перечисляются в пенсионный фонд Global, назначение которого – накапливать средства для следующих поколений.

По его словам, с начала 2022 года из-за падения фондового рынка доходы от продажи нефти снизились примерно на 550 миллиардов норвежских крон.

Рост цен на электроэнергию и бензин влияет на норвежскую экономику и норвежских потребителей,

– подчеркнул госсекретарь МИД.

В то же время, он добавил, что его страна уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и готова увеличить помощь.

Польша призвала Норвегию поделиться прибылью от подорожания нефти и газа: коротко

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться "гигантскими" доходами, которые она получила в результате повышения цен на нефть и газ с Украиной, которая страдает в результате агрессии России.

По его словам, Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и ядерную энергию, переставая принимать поставки нефти и газа из России и арабских стран.

Моравецкий упрекнул Норвегию в том, что в годовом срезе цены поднялись в 4 – 5 раз и отметил, что это – несправедливо и является опосредованной охотой на войну, начатую Путиным.

Он добавил, что до конца 2022 года Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива от страны-агрессора.

Обратите внимание. В апреле Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. В "Газпроме" заявили, что эти страны остались без газа из-за отказа платить за него рублями. После этого в польском правительстве заявили, что в 2022 году Польша полностью откажется от российского газа.

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