Польша, по его словам, планирует перейти на возобновляемые источники энергии и ядерную энергию, прекращая принимать поставки нефти и газа из России и арабских стран.

Тема Норвегия закрывает границу с Россией для грузов и свои порты

"Но стоит ли нам платить Норвегии гигантские деньги за газ – в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это больно", – сказал Моравецкий.

Он просит Норвегию поделиться сверхприбылями от возрождения нефти и газа.

Они (Норвегия – 24 канал) должны делиться этими сверхприбылями. Это не нормально и несправедливо. Это опосредованная охота на войну, начатую Путиным,

– высказался премьер Польши.

Он добавил, что позже в этом году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России.

Справка! В апреле Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. В "Газпроме" заявили, что эти страны остались без газа , потому что отказались платить за него рублями. После этого в польском правительстве заявили, что в 2022 году Польша полностью откажется от российского газа .

Поддержка Украины Норвегией: кратко

В конце апреля Норвегия передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral. Они предназначены для поражения вертолетов и самолетов на малых высотах. Кроме того, в первые дни войны она послала нам 2000 противотанковых гранатометов.

Этим страна отменяла правило, действовавшее еще с 1950-х годов. Ведь раньше Норвегия не предоставляла оружие странам , не входящим в НАТО, и находящимся в состоянии войны или риску вооруженного конфликта.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что более 80% норвежцев поддерживают передачу Украине нового оружия.

Президент Владимир Зеленский 30 марта выступил перед парламентом Норвегии . “Думаю, вы тоже чувствуете риски вблизи вашей границы с Россией. В арктическом регионе уже накоплено такое количество российских войск, – предупредил Зеленский.

Также он поблагодарил Норвегию за ощутимую поддержку, которую страна уже оказала, и попросил, чтобы Норвегия заблокировала порты для судов России.

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