Водночас Польща, за його словами, планує перейти на відновлювані джерела енергії та ядерну енергію, припиняючи приймати поставки нафти та газу з Росії та арабських країн.

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"Але чи варто нам платити Норвегії гігантські гроші за газ – у чотири чи п’ять разів більше, ніж ми платили рік тому? Це боляче", – сказав Моравецький.

Він просить Норвегію поділитися надприбутками від здороджання нафти та газу.

Вони (Норвегія – 24 канал) повинні ділитися цими надприбутками. Це не нормально та несправедливо. Це опосередкована полювання на війну, розпочату Путіним,

– висловився прем’єр Польщі.

Він додав, що пізніше цього року Польща завершить будівництво газопроводу з Норвегії, який має допомогти їй замінити постачання палива з Росії.

Довідка! У квітні Росія зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії. У "Газпромі" заявили, що ці країни залишилися без газу, адже відмовилися платити за нього рублями. Після цього в польському уряді заявили, що у 2022 році Польща повністю відмовиться від російського газу.

Підтримка України Норвегією: коротко

В кінці квітня Норвегія передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral. Вони призначені для ураження гелікоптерів та літаків на малих висотах. Окрім того, в перші дні війни вона надіслала нам 2000 протитанкових гранатометів.

Цим країна скасовувала правило, яке було чинне ще з 1950-х років. Адже раніше Норвегія не надавала зброю країнам, які не входять до НАТО, та перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що понад 80% норвежців підтримують передачу Україні новітньої зброї.

Додамо, що президент Володимир Зеленський 30 березня виступив перед парламентом Норвегії. “Думаю, ви теж відчуваєте ризики поблизу вашого кордону з Росією. В арктичному регіоні вже накопичена така кількість російських військ”, – попередив Зеленський.

Також він подякував Норвегії за відчутну підтримку, яку країна вже надала, та попросив, аби Норвегія заблокувала порти для суден Росії.

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