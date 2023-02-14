Leopard 2 и танки специального назначения: что включает новый пакет помощи от Норвегии

Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время поддержка Украины очень важна и рассказали детали новой поставки военной техники.

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Поскольку сейчас как никогда важно поддержать борьбу Украины за свободу, мы решили передать Украине 8 танков и 4 танка специального назначения. Несколько других стран-союзников также решили передать танки,

– отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

"Танковый пакет"

Решение о предоставлении танков и танков специального назначения было принято после тесного диалога как с начальником Генерального штаба, так и с другими европейскими странами.

"Война в Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также внесем свой вклад в обучение и подготовку украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками", – добавил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Что известно о помощи от Норвегии

26 января Норвегия объявила о готовности присоединиться к международной передаче танков Украине.

Тип танков специального назначения будут рассматривать в контексте того, что больше всего нужно Украине.

"Танковый пакет" также будет включать в себя передачу боеприпасов и запасных частей. Кроме того, Норвегия также внесет вклад в размере 250 миллионов норвежских крон в Фонд ЕС-Украина, Европейский фонд мира. Деньги будут направлены на боеприпасы и запасные части для Leopard 2.

Норвежская военная поддержка Украины состоит из пожертвований из наших собственных запасов, вкладов в международные совместные усилия, пожертвований оборудования непосредственно от промышленности и обучения украинских военных. На данном этапе мы считаем совершенно необходимым оказывать помощь из наших собственных запасов. Для норвежской и европейской безопасности жизненно важно, чтобы российская агрессия против Украины не имела успеха,

– заявил министр обороны.

Танки передадут еще не менее 8 стран

Ранее министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или дали соответствующее обязательство, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.