Неприятный инцидент с участием российского самолета произошел накануне, 21 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Норвежские F-35 перехватили российский Ил-20

Согласно обнародованной информации, российский самолет заметили неподалеку норвежского региона Финнмарк, который граничит с Мурманской областью страны-агрессора. В ответ на такие действия с базы Евенес, расположенной вблизи Нарвика, вылетели истребители F-35.

Как пишет PAP, они перехватили самолет в международном воздушном пространстве у границы Норвегии. Командование Военно-воздушных сил Норвегии сообщило, что операция имела "штатный" характер, но подобная активность России происходит все чаще.

Издание отмечает, что разведывательная и шпионская деятельность на севере Скандинавии со стороны России значительно усилилась с весны 2024 года после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

К слову, напомним, что несколько месяцев назад пара польских истребителей F-16 перехватила российский самолет-разведчик Ил-20. Он выполнял разведывательную миссию в международном пространстве над Балтийским морем. Перехват был осуществлен без нарушения польских территориальных вод.