Норвегия присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Норвегия ввела новый пакет санкций против Путина и российского режима из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил министерша иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт. По ее словам, санкции вступают в силу с 17 июня.

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Норвегия ввела новые санкции против России

Мы поддерживаем Европейский Союз по поводу санкций против России, чтобы усилить давление на власть страны и элиту, входящие в список. Теперь мы запрещаем импорт нефти, транспортируемой морем из России в Норвегию,

– сказала Хуитфельдт.

По ее словам, в принятых санкциях есть полный запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из России. Но отказ будет происходить постепенным, полностью отказаться от сырой нефти нужно до 5 декабря 2022 года, от нефтепродуктов до 5 февраля 2023 года.

В Правительстве Норвегии подчеркнули, что санкции направлены на то, чтобы снизить возможности России финансировать войну в Украине и против основных сторонников российского режима.

"Санкции усиливаются в несколько раундов. Ввиду запрета импорта нефти, ограничения нескольких крупных банков и запрета на ряд других товаров, которые могут повлиять на военный потенциал России, возможность торговать с Россией очень узкая", - отмечает глава МИД.

По ее словам, хотя торговля Норвегии с Россией была невелика по сравнению со многими другими странами, некоторые норвежские компании и их сотрудники сильно пострадали от санкций.

Что предусматривает 6 пакет санкций против России

новые санкции против 65 человек и 18 компаний. Всего в списке 1158 человек и 98 компаний;

запрет на закупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой по морю;

запрет на оказание технической помощи и финансирование компаний, связанных с покупкой, импортом или передачей нефти;

запрет на оказание технической помощи и финансирование компаний, занимающихся транспортировкой нефти из России в третьи страны;

еще три банка отключили от платежной системы Swift – это самый крупный российский банк "Сбербанк", Московский кредитный банк и Российский агробанк;

расширение экспортного контроля/запрета, например товаров, которые могут помочь увеличить военный и технологический потенциал России:

запрет на предоставление ряда услуг юридическим лицам или правительству России, таким как аудит и бухгалтерский учет и финансовые консультации.

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