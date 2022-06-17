Про це заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт. За її словами, санкції набувають чинності від 17 червня.

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Норвегія ввела нові санкції проти Росії

Ми підтримуємо Європейський Союз щодо санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на владу країни та еліту, які входять до списку. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з Росії до Норвегії,

– сказала Хуітфельдт.

За її словами, в прийнятих санкціях є повна заборона на імпорт сирої нафти та інших нафтопродуктів з Росії. Але процес буде відбуватись поступово: повністю відмовитись від сирої нафти планують до 5 грудня 2022, від нафтопродуктів – до 5 лютого 2023 року.

В Уряді Норвегії наголосили, що санкції спрямовані на те, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну в Україні та проти основних прихильників російського режиму.

"Санкції посилюються в кілька раундів. Зважаючи на заборону імпорту нафти, обмеження кількох великих банків і заборону на низку інших товарів, які можуть вплинути на військовий потенціал Росії, можливість торгувати з Росією дуже вузька", – наголошує глава МЗС.

За її словами, хоч торгівля Норвегії з Росією була невеликою в порівнянні з багатьма іншими країнами, деякі норвезькі компанії та їхні співробітники сильно постраждали від санкцій.

Що передбачає 6 пакет санкцій проти Росії

нові санкції проти 65 осіб та 18 компаній. Всього в списку – 1 158 осіб і 98 компаній;

заборона на закупівлю, імпорт або передачу нафти, що транспортується морем;

заборона надання технічної допомоги та фінансування компаній, які пов'язані з купівлею, імпортом або передачею нафти;

заборона надання технічної допомоги та фінансування компаній, які займаються транспортуванням нафти з Росії до третіх країн;

ще три банки відключили від платіжної системи Swift – це найбільший російський банк "Сбербанк", Московський кредитний банк і російський "Агробанк";

розширення експортного контролю/заборони, наприклад, товарів, які можуть допомогти збільшити військовий і технологічний потенціал Росії:

заборона на надання низки послуг юридичним особам або уряду Росії, таких як аудит і бухгалтерський облік та фінансові консультації.

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