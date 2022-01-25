Ситуация в Украине может измениться в кратчайшие сроки, – Норвегия

Такое решение объяснили "напряженной и непредсказуемой ситуацией" в Украине. Речь идет о возможной агрессии России.

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Норвегия еще в 2014 году запретила гражданам ездить во временно оккупированные Донецкую и Луганскую области, а также в Крым. Теперь государство предоставило рекомендации по всей территории Украины.

Если вы решите поехать в Украину сейчас, мы рекомендуем вам тщательно оценить собственную безопасность и связаться со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что у вас есть туристическая страховка,

– отметили в ведомстве.

МИД отметил, что ситуация в Украине может измениться в кратчайшие сроки. Поэтому норвежцам советуют загрузить программу Travel Ready и зарегистрировать свою поездку, чтобы власти могли отправлять им важные сообщения.

Всех находящихся в Украине норвежцев призывали внимательно следить за событиями. Кроме того, им рекомендуют рассмотреть возможность возвращения на родину.

Какие страны тоже не советуют ездить в Украину

Франция советует воздержаться от поездок в Украину, в частности, в граничащие с Россией области. МИД отметил, что все поездки следует отсрочить "насколько это возможно".

Правительство Канады рекомендует избегать поездок в нашу страну. В то же время тем канадцам, которые уже здесь находятся, призывали подумать, необходимо ли их присутствие.

Израильские чиновники обсуждают возможную эвакуацию украинских евреев. Такой сценарий рассматривается на случай нападения России.

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