Таке рішення пояснили "напруженою та непередбачуваною ситуацією" в Україні. Мовиться про можливу агресію Росії.

Норвегія ще у 2014 році заборонила громадянам їздити у тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області, а також у Крим. Тепер держава надала рекомендації щодо всієї території України.

Якщо ви вирішите поїхати в Україну зараз, ми рекомендуємо вам ретельно оцінити власну безпеку та зв'язатися зі своєю страховою компанією, щоб переконатися, що у вас є дійсна туристична страховка,

– наголосили у відомстві.

МЗС зазначило, що ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни. Тому норвежцям радять завантажте програму Travel Ready і зареєструвати свою поїздку, щоб влада могла надсилати їм важливі повідомлення.

Усіх норвежців, які перебувають в Україні, закликали уважно стежити за подіями. Крім того, їм радять розглянути можливість повернення на батьківщину.

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