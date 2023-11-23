Недавно в министерстве юстиции Норвегии говорили о возможном закрытии границы с Россией. В среду, 22 ноября, с соответствующим заявлением выступил уже премьер-министр Йонас Гар Стере.
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Норвегия думает закрыть границу с Россией
Как отметил глава правительства Норвегии, закрытие границы с государством-агрессором может произойти "в случае необходимости". Именно так он ответил на вопросы журналистов относительно того, целесообразным ли будет соответствующий шаг.
Отметим, что государства соседки Норвегии – Финляндия и Эстония – уже приняли решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией. Как пишут международные СМИ, решение властей этих стран может служить примером для подражания для Осло.
По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, вступит в силу соответствующее решение уже в ночь с 23 на 24 ноября. Однако все равно будет оставаться открытым один пограничный пункт пропуска Рая-Йосеппи.
Отметим, что Хельсинки неоднократно обвиняли Кремль в транспортировке беженцев к финско-российской границе. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен даже заявляла, что государство имеет доказательства относительно соответствующей деятельности Москвы.
Мы требуем, чтобы Россия прекратила отправлять людей к границе,
– констатировала чиновник.
Просящие убежища походят из ряда стран, в частности Йемена, Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии.