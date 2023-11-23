Нещодавно у міністерстві юстиції Норвегії говорили про можливе закриття кордону з Росією. У середу, 22 листопада, з відповідною заявою виступив уже прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

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Норвегія думає закрити кордон з Росією

Як зазначив глава уряду Норвегії, закриття кордону з державою-агресоркою може відбутися "в разі потреби". Саме так він відповів на запитання журналістів стосовно того, чи доцільним буде відповідний крок.

Зазначимо, що держави сусідки Норвегії – Фінляндія та Естонія – уже ухвалили рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Як пишуть міжнародні ЗМІ, рішення влади цих країн може бути прикладом для наслідування для Осло.

За словами прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, набуде чинності відповідне рішення уже в ніч з 23 на 24 листопада. Проте все одно залишатиметься відкритим один прикордонний пункт пропуску Рая-Йосеппі.

Зверніть увагу! Влада цих держав вирішила ухвалити рішення щодо закриття кордону з Росією через шукачів притулку, які без відповідних документів перетинають кордон з країнами Європейського Союзу. Відомо, що лише в листопаді з Росії до Фінляндії прибуло понад 600 осіб.

Наголосимо, що Гельсінкі неодноразово звинувачували Кремль у транспортуванні біженців до фінсько-російського кордону. Пані міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен навіть заявляла, що її держава має докази стосовно відповідної діяльності Москви.

Ми вимагаємо, щоб Росія припинила відправляти людей до кордону,

– констатувала посадовиця.

Особи, які просять притулок, походять з ряду країн, зокрема Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі та Сирії.