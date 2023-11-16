Зокрема, там планують закрити прикордонний перехід на російсько-норвезькому кордоні. Це може статися у разі збільшення кількості росіян, що захочуть нелегально емігрувати у Норвегію.
До теми Окупантам не раді всюди: Естонія може повністю закрити кордон з Росією
Кордони для росіян хочуть закрити й у Норвегії
Міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що наразі прикордонники не фіксують збільшення кількості переходів кордону з Росії через прикордонний пункт Стурског. Очільниця Мінюстиції зауважила, що ситуація на кордоні не така, яка спостерігалася у Фінляндії.
"Трафік дуже низький і був таким усю осінь", – наголосила Мель.
Водночас вона підкреслила, що норвезька сторона активно слідкує за ситуацією на кордоні з Росією. Тому в разі чого готова діяти оперативно.
Можливо, у разі необхідності нам буде доцільно закрити кордон (з Росією – 24 Канал) у найкоротші терміни,
– додала міністрка.
Слова міністерки підтвердив і начальник прикордонного переходу Стурског – Тар'єй Сірма-Теллефсен. Він наголосив, що на кордоні поки що тихо, збільшення кількості людей з Росії – не спостерігали.
Естонія і Фінляндія також планують закрити кордон для росіян
- Керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар 16 листопада заявив, що естонська влада готова закрити прикордонні переходи для громадян Росії. Це може статися, якщо естонські прикордонники побачать збільшення кількості росіян, що хочуть перетнути кордон.
- Коммусаар наголосив, що Естонія готова запобігти будь-якій нелегальній міграції з боку Росії. Для цього прикордонники можуть повністю або частково закрити кордон для Росії.
- Раніше про подібне рішення висловлювалися у Фінляндії. Там розповідали, що влада країни планує закрити 4 прикордонних переходів для російських громадян.
- Це рішення пов'язано з великою кількістю російських біженців, які прагнуть перетнути фінський кордон. Водночас на деяких прикордонних переходах усе ж планують залишити можливість для росіян оформити заяви про надання притулку у Фінляндії.