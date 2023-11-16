Зокрема, там планують закрити прикордонний перехід на російсько-норвезькому кордоні. Це може статися у разі збільшення кількості росіян, що захочуть нелегально емігрувати у Норвегію.

До теми Окупантам не раді всюди: Естонія може повністю закрити кордон з Росією

Кордони для росіян хочуть закрити й у Норвегії

Міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що наразі прикордонники не фіксують збільшення кількості переходів кордону з Росії через прикордонний пункт Стурског. Очільниця Мінюстиції зауважила, що ситуація на кордоні не така, яка спостерігалася у Фінляндії.

"Трафік дуже низький і був таким усю осінь", – наголосила Мель.

Водночас вона підкреслила, що норвезька сторона активно слідкує за ситуацією на кордоні з Росією. Тому в разі чого готова діяти оперативно.

Можливо, у разі необхідності нам буде доцільно закрити кордон (з Росією – 24 Канал) у найкоротші терміни,

– додала міністрка.

Слова міністерки підтвердив і начальник прикордонного переходу Стурског – Тар'єй Сірма-Теллефсен. Він наголосив, що на кордоні поки що тихо, збільшення кількості людей з Росії – не спостерігали.

Естонія і Фінляндія також планують закрити кордон для росіян