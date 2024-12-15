Норвегия строит самый длинный и глубокий в мире подводный дорожный тоннель, – The Telegraph

Норвегия строит четырехполосный подводный дорожный тоннель. Он станет самым длинным и самым глубоким в мире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

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Что известно о подводном тоннеле, который строит Норвегия

Революционный для транспортной инфраструктуры Норвегии проект "Рогфаст" должен соединить районы Рандаберг и Бокн, преодолев 26-километровый водоем.

Этот амбициозный подводный тоннель имеет целью устранить потребность в паромах, значительно сократив время в пути на 11 часов на прибрежной автомагистрали E39, то есть с 21 часа до 10 часов.

Автомагистраль простирается от Тронхейма на севере до Кристиансанда на юге. Это поможет миллионам людей добираться до городов Ставангер и Берген по дороге, длиной более 1 000 километров, которая семь раз прерывается из-за необходимости переправляться на паромах через фьорды.



Где будет пролегать тоннель "Рогфаст" в Норвегии / Фото The Telegraph

Мегатоннель будет пролегать через слой горных пород под водой, длиной 26,5 километров. Ожидается, что четырехполосный тоннель, максимальная глубина которого будет достигать почти 400 метров, водители будут проезжать примерно за 35 минут.

Правительство Норвегии выделило около 2 миллиардов долларов США на реализацию проекта "Рогфаст", который, в том числе имеет целью увеличить экспорт товаров и стимулировать развитие туризма на западном побережье страны.



Как будет выглядеть "Рогфаст" под водой / Фото The Telegraph

Финансирование инициативы будет происходить путем сочетания государственных инвестиций, которые покрывают около 40% общей стоимости, и платы за проезд по тоннелю в размере около 38 долларов США.

Проект "Рогфаст" превзойдет имеющийся Лердальский тоннель, который простирается на 24 километра между Лердалем и Аурландом. После завершения строительства в 2033 году "Рогфаст" будет претендовать на звание самой длинной подводной дороги в мире.