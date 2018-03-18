Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму
Выборы президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму, Норвегия не признает. Об этом норвежское МИД сообщило сегодня, 18 марта.
Соответствующее сообщение появилось на странице МИД в Twitter.
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"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС относительно непризнания (аннексии Крыма, – ред.)", – отмечается в сообщении.
Добавим, что Россия проводит сегодня, 18 марта, выборы президента в аннексированном Крыму: на полуострове незаконно открылись около 1400 избирательных участков.
Источник: 24 Канал
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