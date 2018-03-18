Норвегія не визнає російських президентських виборів в Криму
Вибори президента РФ, які проводяться в анексованому Криму, Норвегія не визнає. Про це норвезьке МЗС повідомило сьогодні, 18 березня.
Відповідне повідомленні з'явилося на сторінці МЗС у Twitter.
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"Норвегія не визнає російських президентських виборів в Криму. Норвегія продовжуватиме підтримувати політику ЄС із невизнання (анексії Криму, – ред.)", – зазначається у повідомленні.
Додамо, що Росія проводить сьогодні, 18 березня, вибори президента в анексованому Криму: на півострові незаконно відкрилися близько 1400 виборчих дільниць.
Джерело: 24 Канал
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