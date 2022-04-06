Норвежская медиа-группа покидает Россию и передает свои типографии "Новой газете". Известно, что главным редактором последней является лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Соответствующее сообщение появилось на сайте компании. Там объяснили, что не могут работать в России после полномасштабной войны, которую Москва начала против Украины.

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Медиа-группа Amedia прекращает бизнес в России

В связи с военной агрессией России в Украине Amedia не может продолжать полиграфический бизнес в России… Amedia уходит из России таким образом, что контроль передается лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову,

– сообщили в компании.

Там также добавили, что "Новая газета" Муратова перестала печататься из-за двух предупреждений Роскомнадзора.

Известно, что Amedia передает 4 типографии, а средства от их продаж в будущем "пойдут на поддержку независимых СМИ в России".

"Новая газета" объяснила "Медузе", что "с огромной благодарностью принимают этот потрясающий актив", обещают сохранить рабочие места в типографиях, а заработанные деньги направить в поддержку независимых медиа, включая саму "Новую газету".

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