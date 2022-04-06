Відповідний допис з'явився на сайті компанії. Там пояснили, що не можуть працювати в Росії після повномасштабної війни, яку Москва почала проти України.
Зауважте Фінляндія готова відмовитися від російських енергоресурсів: з'явилося офіційне підтвердження
Медіа-група Amedia припиняє бізнес в Росії
У зв'язку з військовою агресією Росії в Україні Amedia не може продовжувати поліграфічний бізнес у Росії… Amedia йде з Росії таким чином, що контроль передається лауреату Нобелівської премії миру Дмитру Муратову,
– повідомили у компанії.
Там також додали, що "Нова газета" Муратова припинила друкуватись через два попередження Роскомнагляду.
Відомо, що Amedia передає 4 друкарні, а кошти від їхнього продажу в майбутньому "підуть на підтримку незалежних ЗМІ у Росії".
"Нова газета" пояснила "Медузі", що "з величезною подякою приймають цей приголомшливий актив", обіцяють зберегти робочі місця у друкарнях, а зароблені гроші направити на підтримку незалежних медіа, включаючи саму "Нову газету".
До теми – у Росії хочуть націоналізувати компанії, які йдуть з країни: відео