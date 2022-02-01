Норвежский суд отказался освободить террориста Брейвика

Норвежский суд отклонил заявление террориста Андреса Брейвика об условно-досрочном освобождении. Его приговорили к 21 году тюрьмы за убийство 77 человек.

В решении Окружного суда Телемарка подчеркнули, что Брейвик сохраняет идеологическое мировоззрение, как и в 2011 году. Несмотря на его заявления, что он намерен отстаивать свое мнение только мирным путем.

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Вердикт суда

Судья констатировал, что мнение заключенного часто меняется, оно не является последовательным. Подчеркнули, что Брейвик оказался "лишенным сострадания и сочувствия к жертвам террора".

Например, он выразил соболезнования семьям своих жертв, но пытался оправдать массовые расстрелы тем, что большинство погибших якобы не были детьми, а чиновниками.

Из-за рисков применения насилия приговор оставили без изменений.

Теракт Брейвика: что известно

Андерс Брейвик 22 июля 2011 года взорвал бомбу в центре Осло. После этого он переоделся в форму полицейского и расстрелял людей в молодежном лагере.

Это был самый крупный теракт в истории Норвегии, ведь 77 человек погибли. Брейвик признал свою вину, но не раскаялся.

Прокуроры говорили о психическом расстройстве мужчины, но экспертиза признала его вменяемым. Поэтому в 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы.

Почему Брейвик просит об увольнении

21 год – это максимальное наказание, которое предусматривает законодательство Норвегии в этом случае. Однако суд применил положение, которое позволяет автоматически продлевать заключение, если Брейвика будут признавать опасным для общества.

Правда, положение имеет и другой пункт. Террорист может каждый год просить о досрочном освобождении.

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