У рішенні Окружного суду Телемарка наголосили, що Брейвік зберігає ідеологічний світогляд, як і у 2011 році. Попри його заяви, що він має намір відстоювати свою думку лише мирним шляхом.
До теми Брейвік став небезпечний, як ніколи, – норвезькі прокурори
Вердикт суду
Суддя констатував, що думка ув'язненого часто змінюється, вона не є послідовною. Наголосили, що Брейвік виявився "позбавленим співчуття та співчуття до жертв терору".
Наприклад, він висловив співчуття сім'ям своїх жертв, але намагався виправдати масові розстріли тим, що більшість загиблих нібито не були дітьми, а чиновниками.
Через ризики застосування насильства вирок залишили без змін.
Теракт Брейвіка: що відомо
- Андерс Брейвік 22 липня 2011 року підірвав вибухівку в центрі Осло. Після цього він перевдягнувся у форму поліцейського та розстріляв людей у молодіжному таборі.
- Це був найбільший теракт в історії Норвегії, адже 77 людей загинули. Брейвік визнав свою вину, але не розкаявся.
- Прокурори говорили про психічний розлад чоловіка, але експертиза визнала його осудним. Тому у 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі.
Чому Брейвік просить про звільнення
21 рік – це максимальне покарання, яке передбачає законодавство Норвегії у цьому випадку. Однак суд застосував положення, яке дозволяє автоматично продовжувати ув'язнення, якщо Брейвіка визнаватимуть небезпечним для суспільства.
Щоправда, положення має й інший пункт. Терорист може кожен рік прохати про дострокове звільнення.
До теми – Криваві теракти Брейвіка: подробиці масового вбивства: