Носили ли украинки белье 100 лет назад

150 лет назад появление лишь в расшитой рубашке на улице имело бы такой же эффект, как сегодня выйти только в трусах и бюстгальтере.

Украинские женщины называли нижним бельем нижнюю часть дополнительной рубашки, то есть подтычку. Панталоны и мини-панталоны появляются в Украине лишь в начале 20 века, тогда как в Европе женщины носили их еще с конца 19 века, сообщает Vogue.ua. Статью для журнала написал старший научный сотрудник НЦНК Музей Ивана Гончара – Александр Сторчай.

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Специальных узоров для нижнего белья женщины не придумывали, поэтому ее украшали растительными и геометрическими орнаментами.



Нижнее белье украинки в 19 веке/ Фото: vogue.ua



Украшали белье растительным и геометрическим орнаментами / Фото: vogue.ua

"Нагрудник", "станик", "лейбик" и "кабат" – это название одного и того вида одежды, но в разных регионах. Это плечевая одежда, своего рода разновидность корсета, у которого линия талии почти всегда завышена. Этот вид одежды имеет плотную подкладку из домотканого полотна прекрасно справлялись с задачей корсета – поднимали грудь и оформляли женскую фигуру.



Нагрудники как корсет / Фото: vogue.ua

Манера надевать эти нагрудники поверх традиционной рубашки напоминает моду одевать пышно декорированные корсеты поверх платья, что можно было наблюдать в европейских городах.

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Белье, которое было пошито из фабричной хлопковой ткани, называли "платье".



Чтобы белье всегда было белым, хозяйки использовали пепел при стирке / Фото: vogue.ua

Как ухаживали за нижним бельем

Стирка и отбеливание нижнего белья занимали много времени, а использовали для этого золу. Белье золили, заливали горячей водой и добавляли измельченный пепел, в бочке без дна, которую называли "жлукто".