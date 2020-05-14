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Чи носили українки білизну 100 років тому

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Яку білизну українки носили у 19 столітті
Яку білизну українки носили у 19 столітті / ladna-kobieta.com.ua

150 років тому поява лише у розшитій сорочці на вулиці мала б такий самий ефект, як сьогодні вийти лише в трусах та бюстгальтері.

Українські жінки називали спідньою білизною нижню частину додільної сорочки, тобто підтичку. Панталони та міні-панталони з’являються в Україні лише на початку 20 століття, коли в Європі жінки їх носили ще з кінця 19 століття, повідомляє Vogue.ua. Статтю для журналу написав старший науковий співробітник НЦНК Музею Івана Гончара – Олександр Сторчай.

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Спеціальних візерунків для спідньої білизни жінки не вигадували, тому її прикрашали рослинними та геометричними орнаментами.

Спідня білизна 19 століття
Спідня білизна українки у 19 столітті / Фото: vogue.ua

Орнамент
Прикрашали білизну рослинним і геометричним орнаментами / Фото: vogue.ua

"Нагрудник", "станик", "лейбик" і "кабат" – це назва одного й того виду одягу, але в різних регіонах. Це плечовий одяг, свого роду різновид корсету, у якого лінія талії майже завжди завищена. Цей вид одягу має цупку підкладку з домотканого полотна чудово справлялися з завданням корсета – підіймали груди й оформляли жіночу фігуру.


Нагрудники як корсет / Фото: vogue.ua

Манера вдягати ці нагрудники поверх традиційної сорочки нагадує моду одягати пишно декоровані корсети поверх сукні, що можна було спостерігати в європейських містах.

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Білизну, яка була пошита з фабричної бавовняної тканини, називали "платтє".


Щоб білизна завжди була білою, господині використовували попіл при пранні / Фото: vogue.ua

Як доглядали за спідньою білизною

Прання та відбілювання спіднього одягу займало багато часу, а використовували для цього попіл. Білизну золили, заливали гарячою водою та додавали подрібнений попіл, в бочці без дна, яку називали "жлукто".

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Історія Новини Краса Мода Новини культури
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