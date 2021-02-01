Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски, местные врачи настаивают, лидеры правительств и главы государств призывают их надевать. К тому же иногда делают это довольно неожиданно.

Источник: 24 канал

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что ношение маски защищает других больше, чем вас самих. Особенно от дыхания или влажного говорения, когда слюна летит на тех, кто рядом.

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Мировые лидеры призвали граждан носить маски

Си Дзинь Пин – глава Китая, откуда распространился COVID-19, сам надел маску, чтобы показать пример для всех граждан.

Впоследствии в средствах защиты начали появляться на публике и другие мировые лидеры, пропагандируя людям новую реальность. В Америке даже началась публичная перепалка между тогдашним действующим президентом Дональдом Трампом и уже действующим Джо Байденом.

Сидя в Овальном кабинете за хорошим столом, я думаю, надевать маску на лицо. Президенты, премьер-министры, диктаторы, короли, королевы – я не вижу это на себе,

– заявил Трамп.

Зато Байден назвал бывшего главы Белого Дома болваном. Ведь президент должен быть лидером, а не вести в пропасть.

Трамп все же надел маску уже через несколько месяцев. А Байден снял ее на собственной инаугурации только когда присягу.



Джо Байден был в маске во время инаугурации / Фото USA Today

Некоторые руководители стран отрицали существование коронавируса

Отличился громкими отрицаниями пандемии и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Здесь нет никаких вирусов. Вот ты не заметила, что они летают? Вот и я их не вижу,

– обратился он к журналистке.

А вот некоторые даже слишком переживал, вызвав нервные смешки в сети.



Путин в скафандре / Фото РИА-новости

Между тем защитная маска на лице, а иногда в паре с перчатками, стала негласным правилом дипломатии.

Скандалы из-за отсутствия масок у президентов

Пока на столичном Гидропарке дюжина полицейских штрафовала парня в плавках, президент Владимир Зеленский вместе с главным санитарным врачом Виктором Ляшко пренебрегли в кафе своими же принятыми правилами.

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Зеленский тогда искал способ как он юридически может быть оштрафован, несмотря на неприкосновенность. И поступил правильно, чтобы не нажить себе больше имиджевых проблем.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его оштрафовали за нарушение карантина в Хмельницком. Впрочем, тогда суму штрафа не уточнили. Однако общеизвестно, что штраф за нарушение карантинных требований составляет 17 тысяч гривен.

Нешуточный скандал произошел и во Франции. Президент Эммануэль Макрон снял маску и заявил, что задыхается в ней.

Этот, что невинный поступок, сильно разозлил французов. Эксперты объясняют это гнетущей атмосферой в обществе и большими требованиями к чиновникам всех уровней.

Для нас это несколько странно, а для французов – очень важно. Поскольку ты президент, мы тебя выбрали. Из-за таких вещей там сразу человек встает и уходит, а у нас это прощают,

– отметил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Он отметил, что во времена трудностей по умолчанию первые лица государства обязаны демонстрировать пример своим гражданам. Это является делом общего благосостояния страны. Поэтому сейчас некоторые лидеры даже прививаются от против COVID-19 в прямом эфире.