Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити маски, місцеві лікарі наполягають, лідери урядів і глави держав закликають їх одягати. До того ж іноді роблять це досить несподівано.

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що носіння маски захищає інших більше, ніж вас самих. Особливо від дихання чи вологого говоріння, коли слина летить на тих, хто поряд.

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Світові лідери закликали громадян носити маски

Сі Дзінь Пін – глава Китаю, звідки поширився COVID-19, сам вдягнув маску, щоб показати приклад для всіх громадян.

Згодом у засобах захисту почали з'являтись на публіці й інші світові лідери, пропагуючи людям нову реальність. В Америці навіть почалась публічна суперечка між тодішнім чинним президентом Дональдом Трампом і вже чинним Джо Байденом.

Сидячи в Овальному кабінеті за гарним столом, я думаю, чи вдягати маску на обличчя. Президенти, прем'єр-міністри, диктатори, королі, королеви – я не бачу це на собі,

– заявив Трамп.

Натомість Байден назвав колишнього очільника Білого Дому бовдуром. Адже президент має бути лідером, а не вести у прірву.

Трамп все ж вдягнув маску вже за кілька місяців. А Байден зняв її на власній інавгурації лише коли складав присягу.



Джо Байден був у масці під час інавгурації / Фото USA Today

Деякі очільники країн заперечували існування коронавірусу

Відзначився гучними запереченнями пандемії і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Тут немає ніяких вірусів. От ти ж не помітила, що вони літають? Ось і я їх не бачу,

– звернувся він до журналістки.

А от дехто навіть аж занадто переживав, викликавши нервові смішки у мережі.



Путін у скафандрі / Фото РИА-новости

Тим часом захисна маска на обличчі, а часом у парі з рукавичками, стала негласним правилом дипломатії.

Скандали через відсутність масок у президентів

Поки на столичному гідропарку дюжина полісменів штрафувала хлопця в плавках, президент Володимир Зеленський разом з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком знехтували у кафе своїми ж ухваленими правилами.

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Зеленський тоді шукав спосіб як він юридично може бути оштрафованим, попри недоторканість. І вчинив правильно, аби не нажити собі більше іміджевих проблем.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський зізнався, що його оштрафували за порушення карантину у Хмельницькому. Втім тоді с уму штрафу не уточнили. Проте загальновідомо, що штраф за порушення карантинних вимог складає 17 тисяч гривень.

Неабиякий скандал стався і у Франції. Президент Еммануель Макрон зняв маску і заявив, що задихається в ній.

Цей, ніби невинний вчинок, добряче розлютив французів. Експерти пояснюють це гнітючою атмосферою у суспільстві і більшими вимогами до посадовців усіх рівнів.

Для нас це дещо дивно, а для французів – дуже важливо. Оскільки ти президент, ми тебе вибрали. Через такі речі там одразу людина встає і йде, а в нас це вибачають,

– відзначив експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Він наголосив, що в часи скрути за замовчуванням перші особи держави зобов'язані демонструвати приклад своїм громадянам. Це є справою загального добробуту країни. Тому нині деякі лідери навіть вакцинуються від проти COVID-19 у прямому ефірі.