Носки, шарфы и шапки: как украинцы могут помочь согреть наших защитников

Зима и холод надвигаются, поэтому появилась инициатива, чтобы подарить нашим защитникам немного тепла. Можно присылать связанные вещи или отправлять средства на это.

Об этом 24 каналу рассказал соучредитель "Добробата" и советник главы МВД Ростислав Смирнов. Он также отметил, что такая инициатива уже объединила вокруг себя 100 человек, вставших на работу.

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Можно заполнить форму, где можно указать: нужны ли спицы и нити. Мы закупили достаточное количество материала и готовы посылать при необходимости,

– отмечает Ростислав Смирнов.

По его словам, стоит добавить, что это больше символическая акция – забота о наших защитниках, поэтому наши спицы – это тоже оружие.

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"У нас цель – связать как можно больше теплых вещей, чтобы нашим героям было тепло: это могут быть носки, свитера или шарфы. Любая безделушка очень вдохновляет наших защитников, поэтому это очень важно", – резюмирует Смирнов.