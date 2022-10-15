Про це 24 каналу розповів співзасновник "Добробату" та радник голови МВС Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що така ініціатива вже об’єднала довкола себе 100 людей, які вже встали до роботи.

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Можна заповнити форму, де можна вказати: чи потрібні шпиці та нитки. Ми закупили достатню кількість матеріалу та готові надсилати за потреби,

– зазначає Ростислав Смірнов.

За його словами, варто додати, що це більше символічна акція – турбота про наших захисників, тому наші спиці – це також зброя.

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"В нас мета – зв’язати якомога більше теплих речей, аби нашим героям було тепло: це можуть бути шкарпетки, светри чи шарфи. Будь-яка дрібничка дуже надихає наших захисників, тому це дуже важливо", – резюмує Смірнов.