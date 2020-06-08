Глава Минюста Денис Малюська рассказал о планах нотариальной реформы. Планируется, что нотариусы будут иметь больше прав.

О том, как в Украине будет происходить большая нотариальная реформа – министр юстиции рассказал в интервью "Радио Свобода". Он добавил, что законопроект уже разработан.

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Больше прав у нотариусов

Он также анонсировал главные идеи реформы. В частности, нотариусы будут иметь больше полномочий. В Министерстве юстиции планируют, чтобы регистрацией браков занимались не только ЗАГСы, а и нотариусы.

Нотариусы вообще получат больше прав. Они смогут самостоятельно контролировать себя. Нотариальная палата будет осуществлять контроль вместо Минюста,

– отметил Малюська.

Е-документы и мобильная идентификация

Кроме этого, нотариусы смогут самостоятельно контролировать себя и перейдут на электронный нотариат. Теперь они смогут не хранить архивы и бумаги годами. Как пообещал глава Минюста: "Осовременивание нотариата актуально, оно произойдет".

Также планируется, что все нотариусы получат Mobile ID, то есть будет обязательно двухфакторная идентификация. На мобильный телефон будет приходить сообщения и информацию нужно будет подтверждать. Также это будет работать как электронный ключ соответствующего регистратора.

По его словам, законопроект о нотариальной реформе в ближайшее время направят в органы власти. Зарегистрировать его планируют уже летом 2020 года.

К слову. Недавно в Раде зарегистрировали законопроект, который позволит продать неиспользуемые тюрьмы. Полученные деньги Минюст планирует использовать на строительство новых тюрем.