Голова Мін'юсту Денис Малюська розповів про плани нотаріальної реформи. Планують, що нотаріуси матимуть більше прав.

Про те, як в Україні буде відбуватися велика нотаріальна реформа – міністр юстиції розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він додав, що законопроєкт уже розробили.

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Більше прав у нотаріусів

Він також анонсував головні ідеї реформи. Зокрема, нотаріуси матимуть більше повноважень. У Міністерстві юстиції планують, аби реєстрацією шлюбів займались не лише РАЦСи, а і нотаріуси.

Нотаріуси взагалі отримають більше прав. Вони зможуть самостійно контролювати себе. Нотаріальна палата буде здійснювати контроль замість Мін'юсту,

– зазначив Малюська.

Е-документи та мобільна ідентифікація

Крім цього, нотаріуси зможуть самостійно контролювати себе й перейдуть на електронний нотаріат. Тепер вони зможуть не зберігати архіви та папери роками. Як пообіцяв голова Мін'юсту: "Осучаснення нотаріату на часі, воно відбудеться".

Також планують, що всі нотаріуси отримають Mobile ID, тобто буде обов'язкова двофакторна ідентифікація. На мобільний телефон приходитиме повідомлення й інформацію потрібно буде підтверджувати. Також це працюватиме як електронний ключ відповідного реєстратора.

За його словами, законопроєкт про нотаріальну реформу найближчим часом надішлють до органів влади. Зареєструвати його планують уже влітку 2020 року.

До слова. Нещодавно у Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить продати незалучені тюрми. Отримані гроші Мін'юст планує використовувати на будівництво нових в'язниць.