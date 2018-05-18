Ноутбуки позавидуют: Lenovo представляет смартфон с рекордным объемом памяти

Вслед за анонсом смартфона Smartisan R1 со встроенным накопителем объемом 1 ТБ вице-президент компании Lenovo Чанг Чен заявил, что их будущий флагман предложит пользователям в разы больше пространства для хранения данных.

Об этом сообщает ubergizmo.

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По словам представителя Lenovo, в будущей новинке Z5 будет установлен накопитель на 4 ТБ. Этого должно хватить, чтобы записать на смартфон миллион фотографий, 2000 фильмов в высоком разрешении или 150 тысяч музыкальных файлов в сжатом формате.

Lenovo Z5 получит внутреннее хранилище на 4 ТБ

Также известно, что экран Lenovo Z5 будет занимать 95% площади передней панели. Производитель уже опубликовал изображения верхней и нижней части устройства, судя по которым у него не будет никаких вырезов.

Экран Lenovo Z5 будет занимать 95% площади передней панели

Чанг Чен пообещал, что Lenovo Z5 сделает четыре технологических прорывах, а при его разработке было использовано 18 запатентованных технологий. Похоже, что отсутствие рамок и накопитель рекордной емкости – это не все, чем может удивить будущий флагман.

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Стоит отметить, что презентация Lenovo Z5 состоится 14 июня.