"Новая Почта" начала сотрудничество с ООН для помощи украинцам, пострадавшим от войны

"Новая Почта" присоединилась к Всемирной продовольственной программе ООН. Это сотрудничество позволит компании получать продукты питания из Европы.

Сформированные из них продуктовые наборы "Новая почта" будет доставлять в населенные пункты, прежде всего, в горячие точки Украины.

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Пресс-служба "Новой Почты" сообщила, что предоставила свои производственные помещения в западной Украине для нужд УВКБ ООН и Агентства ООН по делам беженцев.

Кто будет получать домой в рамках сотрудничества

Известно, что ООН формирует список приоритетных городов и поселков разных регионов, сосредотачиваясь на местах боевых действий и угрожающих гуманитарной катастрофой.

За первую неделю сотрудничества "Новая Почта" подготовила и доставила около 25 тысяч продуктовых наборов в Черниговскую, Днепропетровскую и Донецкую области и перевезла временным переселенцам более 420 тонн бытовых товаров от УВБК ООН.

"Новая Почта" планирует до конца апреля доставить еще около 300 тысяч наборов в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Еще в начале войны мы начали перевозить гуманитарную помощь из страны и из-за границы. Сейчас мы присоединяемся к программе ООН и делаем все возможное, чтобы хотя бы немного облегчить жизнь пострадавшим от войны украинцам.

– сказал СЕО "Новой Почты" Александр Бульба.

Для того чтобы еще больше помогать украинцам, компания планирует начать сотрудничество с другими международными организациями.

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