Сформовані з них продуктові набори "Нова пошта" буде доставляти до населених пунктів, насамперед у гарячі точки України.

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Пресслужба "Нової Пошти" повідомила, що надала свої виробничі приміщення у західній Україні для потреб УВКБ ООН та Агентства ООН у справах біженців.

Хто отримуватиме додому в рамках співпраці

Відомо, що ООН формує список пріоритетних міст та селищ різних регіонів, зосереджуючись на місцях бойових дій та тих, кому загрожує гуманітарна катастрофа.

За перший тиждень співпраці "Нова Пошта" підготувала та доставила близько 25 тис. продуктових наборів до Чернігівської, Дніпропетровської та Донецької областей та перевезла тимчасовим переселенцям понад 420 тонн побутових товарів від УВБК ООН.

"Нова Пошта" планує до кінця квітня доставити ще близько 300 тис. наборів до Харківської та Дніпропетровської областей.

Ще на початку війни ми почали перевозити гуманітарну допомогу з країні та з-за кордону. Зараз ми приєднуємося до програми ООН і робимо все можливе, щоб хоча б трохи полегшити життя українцям, які постраждали від війни,

– сказав СЕО "Нової Пошти" Олександр Бульба.

Для того, аби ще більше допомагати українцям, компанія планує розпочати співпрацю з іншими міжнародними організаціями.

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