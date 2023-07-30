Одна из россиянок отметила, что их "башню взорвали". В то же время российское минобороны заявило о "подавлении атаки БПЛА" по объектам в столице и отсутствии критических последствий. Такой вот диссонанс, 24 Канал собрал фото и видео последствий атаки, чтобы читатели могли сами оценить последствия "хлопка".
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Друзья, нашу башню взорвали. Первый взрыв был как раз в IQ-квартале. У меня тряслась башня, стены в квартире. Сработала пожарная сигнализация, я вышла на улицу – валяются выбитые окна, обломки. Все оцеплено. Рядом тоже все выбито, стекла,
– жаловалась местная жительница, записывая видео с места событий.
По данным российских телеграм-каналов, в результате атаки БПЛА также повреждено здание бизнес-центра "Око-2" в "Москва-Cити". На кадрах видно, что там на шести этажах выбило окна. Отмечают, что площадь повреждений составляет 40 квадратных метров.
Последствия "атаки" дронов в Москве: видео
Власти говорят, что угрозы нет
Впрочем, если верить заявлениям минобороны страны-агрессора, чего, конечно, не следует делать, в Москве все спокойно: "разрушений и пострадавших нет". В сообщении ведомства отмечено, что им удалось "прекратить попытку террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами" по объектам в городе.
В бизнес-центре очевидны повреждения / Фото росСМИ
Во вражеском оборонном ведомстве говорят, что один дрон "уничтожили в воздухе" средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два "были подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы и, "потеряв управление, потерпели крах" на территории комплекса нежилых зданий бизнес-центра "Москва-Сити".
Бизнес-центр после падения обломков неизвестного беспилотника / Фото росСМИ
А на видео видны повреждения здания бизнес-центра "Око-2".
Последствия повреждений: видео
Несмотря на эти успокоения, из зданий вокруг места взрывов власти эвакуировали жителей. А некоторые российские СМИ писали, что "украинские беспилотники" повредили фасады на двух офисных башнях бизнес-центра.
Что известно о новом "хлопке" в Москве
- Ночью 30 июля в Москве раз прогремели взрывы. Оказалось, башню "Москва-Сити" якобы атаковали дроны. В Кремле сразу же обвинили в атаке Украину.
- В Московской воздушной зоне было введено временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов.
- Также оккупанты на вылет и прилет закрыли московский аэропорт "Внуково". Рейсы оттуда переправляются на другие аэродромы. Кроме того, часть рейсов задерживается.