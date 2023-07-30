Одна із росіянок зауважила, що їхню "вежу підірвали". Водночас російське міноборони заявило про "подавлення атаки БПЛА" по об'єктах у столиці та відсутність критичних наслідків. Такий ось дисонанс, 24 Канал зібрав фото та відео наслідків атаки, аби читачі могли самі оцінити наслідки "бавовни".

Дивіться також Нічна "бавовна" у Москві: у вежі, де сталися вибухи, розташовані 3 російські міністерства

Друзі, нашу вежу підірвали. Перший вибух був саме в IQ-кварталі. У мене тремтіла вежа, стіни у квартирі. Спрацювала пожежна сигналізація, я вийшла на вулицю – валяються вибиті вікна, уламки. Все оточено. Поряд теж все вибито, шибки,

– жалілася місцева мешканка, записуючи відео з місця подій.

За даними російських телеграм-каналів, унаслідок атаки БпЛА також пошкоджено будівлю бізнес-центру "Око-2" у "Москва-Cіті". На кадрах видно, що там на шести поверхах вибило вікна. Зазначають, що площа ушкоджень становить 40 квадратних метрів.

Наслідки "атаки" дронів у Москві: відео

Важливо! У вежі, яку нібито атакував безпілотник у Москві, розміщено відразу 3 російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри.

Влада каже, що загрози немає

Втім, якщо вірити заявами міноборони країни-агресора, чого звісно, не слід робити, у Москві все спокійно: "руйнувань і постраждалих немає". У повідомленні відомства зазначено, що їм далось "припинити спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами" по об'єктах у місті.



У бізнес-центрі очевидні пошкодження / Фото росЗМІ

У ворожому оборонному відомстві кажуть, що один дрон "знищили в повітрі" засобами протиповітряної оборони над територією Одинцовського району Московської області. А ще два "були пригнічені" засобами радіоелектронної боротьби і, "втративши управління, зазнали краху" на території комплексу нежитлових будівель бізнес-центру "Москва-Сіті".



Бізнес-центр після падіння уламків невідомого безпілотника / Фото росЗМІ

А на відео видно пошкодження будівлі бізнес-центру "Око-2".

Наслідки ушкоджень: відео

Попри ці заспокоєння, з будівель довкола місця вибухів, влада евакуювала жителів. А деякі росЗМІ писали, що "українські безпілотники" пошкодили фасади на двох офісних вежах бізнес-центру.

Що відомо про нову "бавовну" у Москві