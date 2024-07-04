Новая базовая станция Киевстар обеспечит покрытием горное село Собатин на Закарпатье

Жители села Собатин Хустского района на Закарпатье неоднократно обращались к мобильным операторам с просьбой улучшить связь. Из-за горного рельефа обеспечить населенный пункт надлежащим покрытием было довольно трудно.

Однако инженерам Киевстар удалось воплотить сложный проект строительства, информирует 24 Канал. Уже с середины июня этого года в Собатине успешно запустили в эфир новую базовую станцию.

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Село Собатин окружают горные хребты высотой от 260 до 330 метров и густой лес – это естественные преграды для радиосигнала от базовых станций, расположенных рядом. Жители села долгое время испытывали сложности из-за отсутствия покрытия, и хотя население Собатина составляет всего около 800 человек, Киевстар поставил цель воплотить желание жителей иметь надежную мобильную связь и построить базовую станцию непосредственно в селе, несмотря на значительно усложненный процесс строительства.

Сначала мы столкнулись с проблемой выбора земельного участка для базовой станции, ведь вокруг – горные склоны. При этом необходимо было подобрать точку с прямой видимостью на другую базовую станцию, чтобы обеспечить систему передачи сигнала,

– отмечает Вадим Горобченко, инженер информационно-коммуникационных систем Киевстар.

При содействии Иршавской городской территориальной общины, в состав которой входит село Собатин, удалось выбрать оптимальное место для будущего строительства. Для успешной реализации проекта сначала необходимо было проложить подъездную дорогу, впоследствии – линию электропитания с противоположного от настроенной дороги конца села и задействовать спецтехнику.



Подготовительные и строительные работы на месте сооружения новой базовой станции в Собатине продолжались около полугода / Фото Киевстар

На подготовительные и строительные работы и обустройство площадки ушло около 6 месяцев, а еще через 2 месяца на высоте 272 метра вышла в эфир новая базовая станция. Жители Собатина отныне будут пользоваться мобильной связью от Киевстар.

В Собатине успешно запустили в эфир новую базовую станцию Киевстар / Фото Киевстар

Качественная мобильная связь – базовая потребность населения во всех точках Украины: как в столице, так и в небольших селах. За период полномасштабного вторжения Киевстар построил более 5,5 тысячи и модернизировал почти 13,2 тысячи базовых станций и продолжает расширять 4G-покрытие вдоль автодорог. Средства, которые компания инвестирует в строительство сейчас, даже превышают капитальные затраты до полномасштабной войны.

Параллельно с решением задач по развитию сети Киевстар в Западном регионе, как и во всей Украине, продолжаются работы по улучшению энергоавтономности базовых станций, замена аккумуляторов бесперебойного питания и установка стационарных генераторов.

Что стоит знать о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 миллионов абонентов мобильной связи и более 1 миллиона абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и тому подобное.

Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 миллионов долларов США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 миллиардов гривен для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.