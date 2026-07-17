Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в беседе с 24 Каналом высказал предположение, какие должности могут предложить Федорову. Он также объяснил, при каких условиях тот может возглавить новое направление или даже начать самостоятельную политическую деятельность.

Новая роль Федорова после Минобороны

Михаила Федорова во второй раз на должность министра обороны, скорее всего, не будут выдвигать. В то же время в команде президента могут искать другой формат сотрудничества, который позволит ему сохранить влияние на оборонную сферу. Должность советника Зеленского он уже отклонил, хотя такая роль может иметь разный вес: от формальной до фактического руководства важным направлением, как в случае с Александром Камышиным и работой "Укроборонпрома".

Не думаю, что Федорова снова выдвинут на пост министра обороны. Но не исключаю, что для него найдут другие форматы работы в президентской команде,

– пояснил Чаленко.

Одним из возможных вариантов может стать создание должности вице-премьера по вопросам безопасности и обороны, которую предложат вместе с кандидатурой нового министра. Также Федорова могут рассматривать на должность главы "Укроборонпрома" после отставки Германа Сметанина, однако из-за проведенной корпоратизации для этого нужно пройти конкурс и получить решение наблюдательного совета.

По крайней мере, очевидно, что Федорова точно не выбросили на обочину. Для него ищут какие-то форматы,

– подчеркнул политолог.

Окончательное решение будет зависеть от того, согласится ли Федоров остаться в команде Зеленского и какую часть реформ в сфере обороны он сможет продолжить на новой должности.

Собственная политическая сила Федорова

Если для Михаила Федорова не найдут приемлемой роли в президентской команде, нынешние кадровые решения могут подтолкнуть его к самостоятельной политической деятельности. Речь идет не только о дистанцировании от Владимира Зеленского, но и о возможном создании отдельной политической силы, которую он мог бы возглавить.

То, что произошло вчера, я все же оцениваю как некий старт самостоятельной политической деятельности, даже с возможностью создания отдельной политической силы без Зеленского во главе с Федоровым. Но пока это лишь потенциальный сценарий,

– предположил Чаленко.

Такой сценарий пока остается лишь одним из возможных, ведь многое будет зависеть от того, как власть выйдет из нынешнего кадрового кризиса и что предложит Федорову. Объяснение причин его отставки также не было убедительно доведено до западных партнеров, из-за чего решение вызвало дополнительные вопросы за рубежом.

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