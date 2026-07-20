Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, ранее уже говорилось, что для нормализации отношений между министром обороны и главнокомандующим следует ввести должность условного "генерального инспектора" – человека, который будет своеобразным посредником между ними. Однако роль Федорова может быть еще шире.

Что такое miltech czar?

По словам Уса, "miltech czar" – это должность, близкая к западной концепции. Ее обладатель будет отвечать за развитие военной составляющей и модернизацию вооруженных сил.

При Кучме и Ющенко существовала похожая идея. Тогда хотели ввести институт государственных секретарей, чтобы обеспечить определенную стабильность. Были люди, работающие при министрах. Ведь министр – политическая фигура, а секретари формально таковыми не являются. Они не зависят от конъюнктуры партии, а в большей степени отвечают за направление работы,

– отметил Ус.

Какой может быть новая должность Федорова: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, на вероятной новой должности Федоров будет активно взаимодействовать с Минобороны и Генеральным штабом. Параллельно он будет вовлечен в переговоры с партнерами и развитие военно-промышленного комплекса.

Это действительно интересные идеи. Однако есть проблема, связанная с новой должностью. Непонятно, как именно удастся разграничить полномочия между министром обороны, главнокомандующим и должностным лицом, отвечающим за военно-промышленный комплекс.