Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Таким образом, сейчас российским захватчикам очень не весело в регионе.
Обратите внимание После ударов ВСУ на Херсонщине российские военные не хотят идти в атаку, – Гуменюк
Новый "хлопок" на Херсонщине
Новая Каховка активно развивает хлопчатобумажные культуры. Местные жители утром сообщают о новой плантации в районе винзавода. Информацию уточняют,
– заявил Братчук.
Как сообщил активист Сергей Стерненко, сильные взрывы сейчас слышны в районе винзавода во временно оккупированном Херсоне и за Антоновским мостом. Вероятно, Олешки.
На Херсонщине слышны мощные взрывы: смотрите видео
На Херсонщине ВСУ уничтожают оккупантов
В Херсонской ОВА сообщили, что ночью 29 августа в Херсоне были громкие и мощные взрывы. Также взрывы, авиация и автоматные обстрелы наблюдались в течение прошедшего дня в регионе.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли точные удары по трем пунктам управления российской армии в Херсоне, Дарьевке, и по пункту 35-й армии россии в Новой Каховке. Под вечер раздались взрывы и возле Олешек в районе реки Конка.
Кроме того, продолжаются тяжелые боевые действия на Бериславщине.
Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ночь для оккупантов была нелегкой, а для многих последней.
"Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", – отметил он.
На Херсонщине звучали взрывы еще в полночь
На Херсонщине сутки 29 августа началась для захватчиков невесело. Практически сразу после полуночи в ряде телеграм-каналов сообщили о мощных взрывах в Новой Каховке и Антоновке.
По информации очевидцев, ВСУ точечно отработали по позициям оккупантов.