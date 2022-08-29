Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Таким образом, сейчас российским захватчикам очень не весело в регионе.

Обратите внимание После ударов ВСУ на Херсонщине российские военные не хотят идти в атаку, – Гуменюк

Новый "хлопок" на Херсонщине

Новая Каховка активно развивает хлопчатобумажные культуры. Местные жители утром сообщают о новой плантации в районе винзавода. Информацию уточняют,

– заявил Братчук.

Как сообщил активист Сергей Стерненко, сильные взрывы сейчас слышны в районе винзавода во временно оккупированном Херсоне и за Антоновским мостом. Вероятно, Олешки.

На Херсонщине слышны мощные взрывы: смотрите видео

На Херсонщине ВСУ уничтожают оккупантов

В Херсонской ОВА сообщили, что ночью 29 августа в Херсоне были громкие и мощные взрывы. Также взрывы, авиация и автоматные обстрелы наблюдались в течение прошедшего дня в регионе.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли точные удары по трем пунктам управления российской армии в Херсоне, Дарьевке, и по пункту 35-й армии россии в Новой Каховке. Под вечер раздались взрывы и возле Олешек в районе реки Конка.

Кроме того, продолжаются тяжелые боевые действия на Бериславщине.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ночь для оккупантов была нелегкой, а для многих последней.

"Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", – отметил он.

На Херсонщине звучали взрывы еще в полночь

На Херсонщине сутки 29 августа началась для захватчиков невесело. Практически сразу после полуночи в ряде телеграм-каналов сообщили о мощных взрывах в Новой Каховке и Антоновке.

По информации очевидцев, ВСУ точечно отработали по позициям оккупантов.

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