Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Таким чином, наразі російським загарбникам дуже не весело у регіоні.

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Нова "бавовна" на Херсонщині

Нова Каховка активно розвиває бавовняні культури. Місцеві мешканці зранку повідомляють про нову плантацію в районі винзаводу. Інформацію уточнюють,

– заявив Братчук.

Як повідомив активіст Сергій Стерненко, сильні вибухи нині чути у районі винзаводу у тимчасово окупованому Херсоні та за Антонівським мостом. Ймовірно, Олешки.

На Херсонщині чути потужні вибухи: дивіться відео

На Херсонщині ЗСУ знищують окупантів

У Херсонській ОВА повідомили, що вночі 29 серпня у Херсоні були гучні та потужні вибухи. Також вибухи, авіація та автоматні обстріли спостерігалися протягом минулого дня у регіоні.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучні удари по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар'ївці, та по пункту 35-ої армії росії у Новій Каховці. Під вечір пролунали вибухи і біля Олешок в районі річки Конка.

Крім того, тривають важкі бойові дії на Бериславщині.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ніч для окупантів була нелегкою, а для багатьох останньою.

"Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", – зазначив він.

На Херсонщині лунали вибухи ще опівночі

На Херсонщині доба 29 серпня почалася для загарбників невесело. Практично одразу після опівночі в низці телеграм-каналів повідомили про потужні вибухи в Новій Каховці та Антонівці.

За інформацією очевидців, ЗСУ точково відпрацювали по позиціях окупантів.

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