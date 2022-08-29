Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Таким чином, наразі російським загарбникам дуже не весело у регіоні.
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Нова "бавовна" на Херсонщині
Нова Каховка активно розвиває бавовняні культури. Місцеві мешканці зранку повідомляють про нову плантацію в районі винзаводу. Інформацію уточнюють,
– заявив Братчук.
Як повідомив активіст Сергій Стерненко, сильні вибухи нині чути у районі винзаводу у тимчасово окупованому Херсоні та за Антонівським мостом. Ймовірно, Олешки.
На Херсонщині чути потужні вибухи: дивіться відео
На Херсонщині ЗСУ знищують окупантів
У Херсонській ОВА повідомили, що вночі 29 серпня у Херсоні були гучні та потужні вибухи. Також вибухи, авіація та автоматні обстріли спостерігалися протягом минулого дня у регіоні.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучні удари по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар'ївці, та по пункту 35-ої армії росії у Новій Каховці. Під вечір пролунали вибухи і біля Олешок в районі річки Конка.
Крім того, тривають важкі бойові дії на Бериславщині.
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ніч для окупантів була нелегкою, а для багатьох останньою.
"Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", – зазначив він.
На Херсонщині лунали вибухи ще опівночі
На Херсонщині доба 29 серпня почалася для загарбників невесело. Практично одразу після опівночі в низці телеграм-каналів повідомили про потужні вибухи в Новій Каховці та Антонівці.
За інформацією очевидців, ЗСУ точково відпрацювали по позиціях окупантів.