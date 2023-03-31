Россияне заявляют, что логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после 24 февраля. Новую концепцию обнародовали на сайте Кремля. 24 Канал.

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Как оккупанты формируют "добрососедство"

Россия, жестоко напавшая на Украину и вызвавшая не один военный конфликт в мире, определяет в концепции цель – формирование отношений добрососедства со сопредельными государствами.

Более того, утверждают, мол, главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания. Как выглядит российская "зона мира", можно увидеть фото разрушенного Мариуполя, Марьинки или Волновахи.

Далее оккупанты цинично рассказывают, что собираются способствовать предотвращению возникновения очагов напряженности и конфликтов на чужих территориях. Также Россия обещает союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов и обеспечении развития. В то же время из-за поражений в Украине сама просит эту поддержку у третьих сторон.

Русские и "многовековые традиции"

Также оккупанты определили, с кем собираются строить "устойчивые и добрососедские отношения". Говорят об участницах СНГ и других сопредельных государств, вроде бы связанных с Россией многовековыми традициями общей государственности, общим языком и близкими культурами.

Фактически россияне этим утверждением снова повторяют басню о "братских народах".

Не обошлось и без упоминания о поддержке оккупированных Россией районов. Речь шла о грузинских районах – непризнанных "республиках" Абхазии и "Южной Осетии". Словами "углубление интеграции с Россией" оккупанты намекнули, что свою захватническую политику останавливать не собираются.

В заключение россияне заявили, что намерены укреплять сотрудничество в зоне Каспийского моря.