Росіяни заявляють, що логіка документа "відбиває зміни на зовнішньополітичному контурі" після 24 лютого. Нову концепцію оприлюднили на сайті Кремля, інформує 24 Канал.

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Як окупанти формують "добросусідство"

Росія, яка жорстоко напала на Україну та спричинила не один воєнний конфлікт у світі, визначає у концепції мету – формування відносин добросусідства з суміжними державами.

Ба більше, стверджують, мовляв, головна мета Росії в ближньому зарубіжжі – перетворення регіону на зону миру, добросусідства і процвітання. Як виглядає російська "зона миру", можна побачити на фото зруйнованого Маріуполя, Мар'їнки чи Волновахи.

Далі окупанти цинічно розповідають, що збираються сприяти запобіганню виникнення вогнищ напруженості та конфліктів на чужих територіях. Також Росія обіцяє союзникам та партнерам підтримку у просуванні спільних інтересів та забезпеченні розвитку. Водночас через поразки в Україні сама просить цю підтримку в третіх сторін.

забезпечення стійких довгострокових добросусідських відносин та об'єднання потенціалів у різних сферах із державами - учасницями СНД та іншими суміжними державами, пов'язаними з Росією багатовіковими традиціями спільної державності, глибокою взаємозалежністю у різних сферах, спільною мовою, близькими культурами.