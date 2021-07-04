Новейшая лаборатория для обнаружения поддельных документов: не скрыть самую совершенную подделку

В огромных потоках уличить тех, кто путешествует с фальшивыми документами, непросто. Для этого есть специальная техника, от которой не скроется даже самая совершенная подделка.

Сколько поддельных документов вращается сейчас в мире – не скажет никто. Однако часть из них точно попадает в Украину. Большинство – пограничники разоблачают еще в пунктах пропуска.

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Однако высококачественные фальшивки – это уже работа для экспертов-криминалистов и современной техники. В Госпогранслужбе есть и то, и другое.

Мобильная криминалистическая лаборатория работает с фальшивыми документами

Мощный Volkswagen Crafter с пограничным логотипом – мобильная криминалистическая лаборатория, которую пограничники получили от Посольства Германии в конце 2020 года. Ее главные преимущества:

качество;

скорость;

надежность.

Любой фальсификатор дорого заплатил бы за то, чтобы такая техника вышла из строя. "В случае возникновения подозрения о поддельном документе в пункте пропуска, мы можем выехать, оперативно провести исследование, предоставить необходимое заключение", – рассказал начальник главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы Украины Александр Силкин.

Высокоточное оборудование позволяет проверить подлинность документа "просто с колес". По словам Силкина, главным прибором в этой системе является прибор для проверки документов Regula 4305, который как раз и обеспечивает установление действительности документов.

Криминалистическая лаборатория / Фото Госпогранслужбы

Если раньше вывода Главного центра в Киеве нужно было ждать 5 – 10 дней, то сейчас эта работа выполняется за считанные часы. Эксперт Наталья Жигун показала и рассказала, как это происходит. "Паспортный документ мы можем исследовать в полном объеме, сравнить с базами данных", – отметила заместитель начальника отдела Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы Жигун.

Дополнительная опция от спонсоров – система видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Такая камера найдет преступника даже в большой толпе. Несколько минут – и он уже в наручниках.

Лабораторию используют как выездную тренировочную базу

Для автономной работы в полевых условиях в автомобиле имеются резервные аккумуляторы и дизель-генератор. Экипаж – двое экспертов и водитель. Кроме главного назначения, лаборатория используется и как выездная тренировочная база. Ее уже испытали в подразделениях:

Мукачевского;

Чопского;

Херсонского пограничных отрядов.

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Пограничники заверили, что возможности мобильного комплекса значительно шире: от экспертиз и учений – до участия в оперативно-розыскных операциях. Ведь преступный мир тоже любит "ноу-хау".

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