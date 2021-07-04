Скільки підроблених документів обертається наразі у світі – не скаже ніхто. Однак частина з них точно потрапляє в Україну. Більшість – прикордонники викривають ще у пунктах пропуску.

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Однак високоякісні фальшивки – то вже робота для експертів-криміналістів та сучасної техніки. У Держприкордонній службі є і те, й інше.

Мобільна криміналістична лабораторія працює з фальшивими документами

Потужний Volkswagen Crafter з прикордонним логотипом – мобільна криміналістична лабораторія, яку прикордонники отримали від Посольства Німеччини наприкінці 2020 року. Її головні переваги:

якість;

швидкість;

надійність.

Будь-який фальшувальник дорого заплатив би за те, аби така техніка вийшла з ладу. "В разі виникнення підозри про підроблений документ у пункті пропуску, ми можемо виїхати, оперативно провести дослідження, надати необхідний висновок", – розповів начальник Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби України Олександр Силкін.

Високоточне обладнання дозволяє перевірити справжність документа "просто з коліс". За словами Силкіна, головним приладом у цій системі є прилад для перевірки документів Regula 4305, який саме і забезпечує встановлення дійсності документів.



Криміналістична лабораторія / Фото Держприкордонслужби

Якщо раніше на висновок Головного центру в Києві потрібно було чекати 5 – 10 днів, то зараз ця робота виконується за лічені години. Експертка Наталя Жигун показала і розповіла, як це відбувається. "Паспортний документ ми можемо дослідити в повному обсязі, порівняти з базами даних", – відзначила заступниця начальника відділу Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби Жигун.

Додаткова опція від спонсорів – система відеоспостереження з можливістю розпізнавання облич. Така камера знайде злочинця навіть у великому натовпі. Кілька хвилин – і він вже в кайданках.

Лабораторію використовують як виїзну тренувальну базу

Для автономної роботи в польових умовах в автомобілі є резервні акумулятори та дизель-генератор. Екіпаж – двоє експертів та водій. Окрім головного призначення, лабораторія використовується і як виїзна тренувальна база. Її вже випробували у підрозділах:

Мукачівського;

Чопського;

Херсонського прикордонних загонів.

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Прикордонники запевнили, що можливості мобільного комплексу значно ширші: від експертиз і навчань – до участі в оперативно-розшукових операціях. Адже злочинний світ теж полюбляє "ноу-хау".

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