Бізнес на коноплі в України

Українські правоохоронці також борються з конопляними посівами. На околиці села у Щастинському районі, що на Луганщини прикордонники виявили понад 5 тисяч кущів майбутнього врожаю.

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Такі "зелені насадження" в українському прикордонні – не рідкість. Зазвичай "городники" обмежуються невеликими грядками. Та трапляються й цілі поля, оброблені за останнім словом агротехніки.

Конопляна плантація на Луганщині: дивіться відео

В Україні за незаконні посіви конопель передбачена кримінальна відповідальність. Максимальне покарання – до 7 років позбавлення волі.

Досвід Каліфорнії

А от у сонячній Каліфорнії з цим набагато складніше. Якщо пролітати гелікоптером над пустелею штату, то можна побачити рівненькі ряди теплиць. Впродовж останніх років такі комплекси з'являються тут наче гриби після дощу. Деякі простягнулися на десятки гектарів і вирощують у них зовсім не огірки з помідорами – а канабіс.



Теплиці з канабісом в Каліфорнії / Скриншот з відео NBCLA

Все тому, що з 1 січня 2018 року Каліфорнія стала найбільшим штатом США, де легалізовано вживання марихуани для розваги. Тепер його дорослі мешканці цілком законно можуть мати при собі до 28 грамів канабісу та вирощувати вдома до 6 кущиків. До слова, медична марихуана легальна тут ще з 1996 року.

На відміну від 6 інших західних штатів, де також легалізували рекреаційний канабіс, у Каліфорнії його незаконне вирощування не є тяжким злочином. А відтак – у конопляних аграріїв фактично розв'язані руки.

Шість рослин, тисяча чи мільйон – не має значення. У Каліфорнії – це просто правопорушення. І штрафи мінімальні,

– розповіли в департаменті шерифа округу Сан-Бернардино.

Власники теплиць грубо нехтують екологічними нормами

Попит на "травичку" стимулює пропозицію, прибутки – шалені. Відтак на місці одного знищеного угіддя одразу з'являється декілька нових. Мешканці округів Сан-Бернардино та Лос-Анджелес бідкаються: власники теплиць грубо нехтують екологічними нормами. Озброєна охорона поводиться нахабно. Гори відходів забруднюють довкілля, а самовільні свердловини зневоднюють і без того посушливі землі.

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Знайти вихід із глухого кута наразі не вдається. Влада найбільш проблемних округів сподівається на зміну законодавства – у бік жорсткішого. Однак це – справа не одного місяця.

Про цигарки, заховані у вишнях, на 10 мільйонів та секрети морських глибин очима прикордонних водолазів – дивіться у програмі.