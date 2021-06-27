Бизнес на конопле в Украине

Украинские правоохранители также борются с конопляными посевами. На окраине села в Щастинском районе Луганской области пограничники обнаружили более 5 тысяч кустов будущего урожая.

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Такие "зеленые насаждения" в украинском приграничье – не редкость. Обычно "огородники" ограничиваются небольшими грядками. Да попадаются и целые поля, обработанные по последнему слову агротехники.

Конопляная плантация на Луганщине: смотрите видео

В Украине за незаконные посевы конопли предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы.

Опыт Калифорнии

А вот в солнечной Калифорнии с этим гораздо сложнее. Если пролетать вертолетом над пустыней штата, то можно увидеть ровненькие ряды теплиц. На протяжении последних лет такие комплексы появляются здесь как грибы после дождя. Некоторые протянулись на десятки гектаров и выращивают у них вовсе не огурцы с помидорами – а каннабис.



Теплицы с каннабисом в Калифорнии / Скриншот с видео NBCLA

Все потому, что с 1 января 2018 года Калифорния стала крупнейшим штатом США, где легализовано употребление марихуаны для развлечения. Теперь его взрослые жители вполне законно могут иметь при себе до 28 граммов каннабиса и выращивать дома до 6 кустиков. К слову, медицинская марихуана легальна здесь еще с 1996 года.

В отличие от 6 других западных штатов, где также легализовали рекреационный каннабис, в Калифорнии его незаконное выращивание не является тяжким преступлением. А значит – у конопляных аграриев фактически развязаны руки.

Шесть растений, тысяча или миллион – не имеет значения. В Калифорнии – это просто правонарушение. И штрафы минимальные,

– рассказали в департаменте шерифа округа Сан-Бернардино.

Владельцы теплиц грубо пренебрегают экологическими нормами

Спрос на "травку" стимулирует предложение, прибыли – сумасшедшие. Поэтому на месте одного уничтоженного угодья сразу появляется несколько новых. Жители округов Сан-Бернардино и Лос-Анджелес жалуются что владельцы теплиц грубо пренебрегают экологическими нормами. Вооруженная охрана ведет себя нагло. Горы отходов загрязняют окружающую среду, а самовольные скважины обезвоживают и без того засушливые земли.

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Найти выход из тупика пока не удается. Власти наиболее проблемных округов надеются на изменение законодательства – в сторону более жесткого. Однако это – дело не одного месяца.

О сигаретах, спрятанных в вишнях, на 10 миллионов и секретах морских глубин глазами пограничных водолазов – смотрите в программе.