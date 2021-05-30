Мужчина преодолел более 15 тысяч километров из солнечной Бразилии. В дальний путь взял, как и полагается, большой чемодан. Однако, кроме собственных вещей прихватил и запрещенные.

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К путешествию наркокурьер готовился заблаговременно и прибыл под видом туриста якобы для получения стоматологических услуг. Для замыливания глаз даже записался на прием в одну из столичных клиник.

Задержание готовили заранее

Пограничные оперативники вместе с сотрудниками таможни и СБУ уже ожидали преступника. Они заблаговременно получили информацию о кокаиновом грузе из Латинской Америки.

Всего правоохранители нашли в стенках чемодана псевдотуриста 2,8 килограммов кокаина. Стоимость такого количества порошка на черном рынке составляет более 11 миллионов гривен.

Что такое кокаин? Это сильный стимулятор. Вещество чаще всего используют именно как рекреационный наркотик. Кокаин напоминает с виду обычную пищевую соду – это белый кристаллический порошок.

Кокаин изъяли для проведения дополнительных экспертиз. Стоит отметить, что "запись в стоматологическую клинику" мужчине теперь придется перенести на далекое будущее. Вероятнее всего, что в ближайшее время он будет получать услуги разве что тюремного дантиста.



Турок пытался завезти 2,8 килограммов кокаина / Фото Офис генпрокурора