Новая любовь Саакашвили: что известно о нардепе Елизавете Ясько

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили записали видео на случай ареста украинско-грузинского политика. В нем пара признается в любви и отношениях между ними.

Также они заявили, что "Любовь и борьба за свое государство – это самое благородное дело!". Соответствующее видео опубликовала нардепка от"Слуг народа".

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Нардеп, продюсер, политолог: что известно о Елизавете Ясько

30-летняя Елизавета Ясько родилась в Киеве 17 октября 1990 года. Будущий депутат училась в 3 вузах. В частности:

в 2008 – 2014 годах – на политологии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где получила диплом бакалавра и магистра;

в течение 2013 – 2014 годах – по программе обмена с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко в Московском государственном университете имени Ломоносова;

в 2016 – 2017 годах – в Оксфордском университете, где получила степень магистра по публичной политике;

стала первой украинкой, окончившей Школу госуправления Блаватника в Оксфордском университете.

Елизавета Ясько с 2011 года стажировалась в Комитете по вопросам культуры и духовности и Европейском центре информационной поддержки при комитете по вопросам евроинтеграции Верховной Рады.

С 2012 года – работала в рабочих группах по разработке реформ в сфере культуры с рядом общественных и политических деятелей, занималась экспертной деятельностью. Впоследствии работала в разных компаниях.

С 2017 года – при Министерстве по вопросам диджитализации, культуры, медиа и спорта Великобритании. Вернувшись в Украину, создала инициативу Yellow Blue Strategy и спродюсировала фильм "Крым: грязный секрет России".

Впервые депутатом Елизавета Ясько стала в 2019 году от партии "Слуг народа". Также была председателем Постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Кстати, по информации издания "Главком" нардеп имеет профессиональное музыкальное образование по классу фортепиано и написала более 50 композиций и песен.

Отношения Ясько и Саакашвили: что известно

По информации издания "Главком", первые фото пары начали появляться в информационном пространстве еще в 2020 году. Например, обнародованное в сентябре 2020 году фото с Андреем Богданом они объяснили тем, что в воскресенье за вином обсуждали выборы в столице, писало издание ВВС. Также, что Саакашвили подписал фото: "В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах". Издание "ТаблоID" еще в 2020 году писало о вероятном романе Ясько и Саакашвили. Тогда некоторые депутаты на условиях анонимности подтверждали информацию об их отношениях.

В частности известно, что уже в 2021 году они:

фотографировались с Олей Поляковой и ее продюсером Михаилом Ясинским;

ездили к Андрею Садовому во Львов.

Совместные фото Ясько и Саакашвили начали появляться в СМИ еще в 2020 году / Фото фейсбук Андрея Богдана, "Главком", "Niklife"

Находясь в Трускавце, 2 октября нардеп Елизавета Ясько прокомментировала отношения с Саакашвили:

"...некоторые частные вещи я не выносила раньше, но сейчас я и лично, и политически не могу молчать. Для меня важно защищать его как близкого для меня человека, который также является гражданином Украины, и я должна это делать и как политик";

комментируя вопрос бывшего депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе о жене Саакашвили, Ясько ответила: "Если бы госпожа Климпуш-Цинцадзе думала об Украине и защиту украинских интересов, то частное ее бы точно не должно было интересовать. Это первое. Мне стыдно, что есть, к сожалению, такие комментарии";

"во-вторых, тот хейт, который уходит от частной жизни, я считаю – это не допустимо, ибо каждый имеет право на защиту своей частной жизни".

В-третьих, если вы внимательно посмотрите видео, Михаил говорит, что он очень благодарен своему прошлому, в том числе – своей бывшей жене. Но сейчас правда такова, что мы вместе, и время идти вперед. Это большая борьба, и мы вместе,

– заявила нардеп.

Более того, Елизавета Ясько не ответила на вопрос о том, сколько они с Саакашвили скрывали отношения.

Елизавета Ясько с Михеилом Саакашвили записали обращение на случай ареста политика: смотрите видео

Кстати, ранее было известно, что у Саакашвили есть жена Сандра Рулофс. Они поженились в 1993 году. У пары в браке родилось два сына – Эдуард (1995 года рождения) и Николоз (2005 года рождения).

Коротко об отношениях Саакашвили и Ясько